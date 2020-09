Shark Week, Mike Tyson ospite stasera su Discovery

Torna l'appuntamento cult per tutti gli amanti degli squali, e non solo. La Shark Week, la settimana più adrenalinica dell'anno interamente dedicata ai predatori più affascinanti e feroci del Pianeta, arriva in prima tv assoluta stasera su Discovery Channel fino a domenica 13 settembre dalle ore 21:00.

Con 10 speciali in prima TV assoluta, insieme ai titoli più spettacolari delle precedenti edizioni, la settimana di programmazione offre un imperdibile appuntamento da trascorrere in compagnia di queste creature tanto misteriose quanto magnifiche. A chiudere in bellezza il ciclo, domenica 13 settembre alle ore 21:00 lo speciale "TYSON VS SHARK" con protagonista il leggendario Mike Tyson che, a due mesi dal suo storico ritorno sul ring all'età di 54 anni, se la vedrà davanti alle telecamere di Discovery anche con uno dei predatori più feroci del Pianeta, lo squalo. Con il commento del famoso ring announcer Michael Buffer, Mike cercherà di "mettere KO" uno squalo... Ma solo per il bene della ricerca. E niente paura, nessuno squalo sarà maltrattato (o morso) durante lo speciale!

Dai Caraibi all'Australia, dalla California fino alla Micronesia, la "SHARK WEEK" non mancherà di stupire con le avventure più incredibili: che cosa si nasconde nel Mare Caraibico dove è stata avvistata una creatura misteriosa? Quali strategie usano gli squali per attaccare le loro prede? Dove si trova il leggendario squalo mako? Tra questi e molti altri interrogativi, gli speciali raccontanto anche le storie di chi è sopravvissuto ad attacchi di squali, oltre a celebrare i 20 anni di Air Jaws, uno dei titoli più iconici della Shark Week dedicato ai grandi squali bianchi, e molto altro ancora!

Lunedì 7 settembre

Ore 21:00 "TIGER SHARK KING" | Nel mare dei Caraibi, una telecamera subacquea ha catturato le immagini di uno squalo tigre attaccato da una creatura sconosciuta. Potrebbe trattarsi di una specie mai vista prima. Il Dr. Austin Gallagher è deciso a scoprire di cosa si tratta.

Ore 21:55 "MONSTER MAKO PREDATORE PERFETTO" | Continuano le ricerche dello squalo mako, uno dei più grandi esemplari tra gli squali esistenti. Le recenti immagini immortalate al largo della costa californiana rivelano dettagli inediti su questa specie.

Martedì 8 settembre

Ore 21:00 "NOI: VITTIME DI UNO SQUALO" | Due vittime di attacchi da parte di squali raccontano le loro incredibili storie, con protagonisti un feroce squalo toro al largo dell'Australia e un enorme squalo bianco sull'isola di Ascensione, in Africa.

Ore 21:55 "NOI, VITTIME DI UNO SQUALO: SOPRAVVISSUTI" | Un surfer californiano, un giovane canadese, un coach di football dell'Alabama e una madre della Carolina del Nord raccontano i loro incontri ravvicinati con alcuni degli squali più pericolosi al mondo.

Mercoledì 9 settembre

Ore 21:00 "IL SERIAL KILLER DELL'OCEANO: INARRESTABILE" | Le abitudini di caccia del grande squalo bianco minacciano la sopravvivenza della lontra marina californiana. Un gruppo di esperti decide di esaminare questo fenomeno più da vicino e si ritrova ad assistere a una delle aggressioni più spettacolari nella storia della Shark Week.

Giovedì 10 settembre

Ore 21:00 "48 ORE TRA GLI SQUALI: IL RITORNO" | Paul de Gelder e James Glancy si lanciano da più di mille metri d'altezza direttamente nelle acque di Palau, nel Pacifico, una località nota per la grande presenza di squali.

Venerdì 11 settembre

Ore 21:00 "AIR JAWS: 20 ANNI DI SQUALI VOLANTI" | La Shark Week festeggia 20 anni di Air Jaws. Jeff Kurr, Chris Fallows, Dickie Chivell e molti altri si riuniscono per rivivere alcuni dei momenti più iconici dello show.

Ore 21:55 "AIR JAWS: LO SQUALO COLPISCE ANCORA" | Gli scienziati Dr. Nell Hammershlag e Enrico Gennari si uniscono agli esperti Chris Fallows e Alison Towner per studiare e immortalare la drammatica lotta tra squali e foche.

Sabato 12 settembre

Ore 21:00 "UN ANNO DA SQUALI 2" | Scopriamo tutto quello che è successo quest'anno nel mondo degli squali, tra video virali, incredibili storie e le ultime novità dal mondo scientifico.

Domenica 13 settembre