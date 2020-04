Shannon Tarbet di Killing Eve offre consigli su come superare la depressione da pandemia nel suo corto

L'attrice di Killing Eve, Shannon Tarbet, ha dato consigli su come sconfiggere la depressione, soprattutto in un periodo difficile come quello della pandemia di Covid-19, nel suo nuovo cortometraggio.

Shannon Tarbet, l'attrice che ha recitato nella seconda stagione di Killing Eve e Genius Einstein, ha trovato un nuovo modo di gestire i suoi problemi di depressione da pandemia offrendo anche aiuto alle persone che cercano di superare gli stessi disagi in un nuovo cortometraggio.

Il suo nuovo lavoro è intitolato Evading Stagnation, un cortometraggio incisivo in cui Shannon Tarbet spiega le sue strategia di coping, ossia una serie di comportamenti messi in atto dagli individui per cercare di tenere sotto controllo, affrontare e/o minimizzare conflitti e situazioni o eventi stressanti. Durante un'intervista rilasciata a Deadline, l'attrice ha spiegato la nascita di questa idea: "Solo il pensiero dell'isolamento sociale mi terrorizzava e pensavo che la depressione mi avrebbe mangiato vivo perché il luogo dove mi prende di più è casa. Quello che è successo in questo momento di crisi mi ha fatto accedere ai miei istinti di sopravvivenza, che derivavano da anni vissuti con la depressione e dal modo di affrontarla"

La chiave per affrontare al meglio momenti di depressione, soprattutto in questo periodo di pandemia, secondo l'attrice è svolgere azioni che per altri sono più che normali, ovvero alzarsi dal letto e creare una routine, come l'esercizio fisico e limitare l'utilizzo di social media e altri vizi:"Ho imparato a relazionarmi con me stessa. Questi erano suggerimenti che mi hanno aiutato a stare lontano dal sentirmi depressa e pigra, il che è sicuramente difficile da fare in questo momento "

L'attrice ha presentato il suo nuovo lavoro durante la rassegna organizzata da DocHouse, chiamata Short Film Isolation Competition, che Sharon Tarnet ha vinto con il suo debutto alla regia.