Shannen Doherty, Ian Ziering parla della malattia dell'attrice: "È una combattente"

Ian Ziering ha dichiarato di non essere davvero preoccupato per Shannen Doherty, attrice che sta combattendo contro un cancro al seno al quarto stadio. Secondo l'interprete di Steve Sanders in Beverly Hills, 90210, infatti, la sua collega e amica è una combattente e "sta andando alla grande".

Dopo l'aggiornamento sullo stato di salute di Shannen Doherty giunto negli scorsi giorni attraverso la voce di Jason Priestley, anche Ian Ziering ha scelto di rivolgere parole d'affetto ed incoraggiamento all'attrice che si ritrova a combattere da tempo contro un cancro al seno giunto attualmente al quarto stadio.

Ziering, che insieme a Doherty ha condiviso l'esperienza decennale di Beverly Hills, 90210, ha rilasciato alcune dichiarazioni a E! News. "Sai, Shannen è così resiliente", ha detto l'attore 56enne. "Se mai dovessi andare in guerra la vorrei dalla mia parte, perché quella donna è una combattente e ce la farà". Ziering ha quindi concluso: "Conoscendo Shannen, non sono troppo preoccupato perché lei sta andando alla grande".

La scorsa settimana, è stata direttamente Shannen Doherty a parlare della sua salute con la rivista Elle, dicendo che non è ancora pronta per farsi da parte. "Ho ancora molta vita in me" ha dichiarato l'attrice, che ha ricevuto la sua prima diagnosi di cancro al seno nel 2015. Doherty ha quindi spiegato che scriverà lettere per suo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, per i suoi amici e per sua madre, che potranno leggerle dopo la sua morte, ma ha anche sottolineato di non avere alcune intenzione di "chiudere" presto. "Ci sono cose che devo dire a mia madre. Voglio che mio marito sappia quanto lui significhi per me, ma ogni volta che arriva il momento di scrivere, mi sembra di rendere tutto così definitivo, come se stessi firmando la mia fine ma io non sto firmando nulla. Mi sento come se fossi un essere umano molto, molto sano. È difficile concludere certe questioni quando ti sembra di poter vivere altri 10 o 15 anni".

Ricordiamo che Shannen Doherty è stata una grande protagonista della serialità degli anni novanta e duemila. L'attrice ha interpretato Prue Halliwell, una delle tre sorelle protagoniste della serie tv Streghe, ed è stata anche Brenda Welsh, una delle star principali di Beverly Hills 90210, serie tv che ha debuttato sul piccolo schermo esattamente trent'anni fa.