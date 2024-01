Ian Ziering dopo la rissa con i motociclisti:'Io e mia figlia siamo illesi'

Ian Ziering ha rotto il silenzio e ha pubblicamente commentato la rissa che l'ha visto coinvolto a Los Angeles con un gruppo di motociclisti. Il video della zuffa è diventato rapidamente virale sui social e mostra la colluttazione tra l'attore e le persone accorse dopo il primo contatto fisico tra Ziering e un motociclista.

Ian Ziering era in macchina con la figlia su Hollywood Boulevard, è sceso dall'auto e ha spintonato una persona alla guida di una minimoto, venendo presto circondato da altri quattro motociclisti con i quali è iniziata la rissa.

Il commento sui social

Su Instagram l'attore ha riportato la propria testimonianza dell'accaduto:"Mentre ero bloccato nel traffico la mia auto è stata avvicinata in maniera aggressiva da uno di questi motociclisti, portando ad un minaccioso confronto. Nel tentativo di valutare eventuali danni, sono uscito dalla mia auto. Purtroppo questa azione si è trasformata in una rissa fisica, che ho gestito per proteggermi. Sono sollevato nel riferire che mia figlia ed io siamo entrambi completamente illesi ma l'incidente mi ha profondamente preoccupato per la crescente audacia di tali gruppi che disturbano la sicurezza pubblica e la pace" ha dichiarato l'attore, chiedendo maggiori controlli per garantire l'incolumità dei cittadini.

La rissa di Ian Ziering è diventata virale sui social e l'attore ha concluso il messaggio ringraziando le persone che hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti:"Sono grato per il sostegno della mia famiglia, degli amici e dei fan in questo momento. È in momenti difficili come questi che la forza e l'unità della nostra comunità sono maggiormente vitali. Buon anno".