Seymour Cassel è morto, era stato nominato agli Oscar per Volti

Seymour Cassel è morto all'età di 84 anni, nella sua carriera lunga 60 anni aveva recitato in oltre 200 progetti.

L'attore ha debuttato nel mondo del cinema con un ruolo in Shadow, diretto da John Cassavetes, e ha fatto parte di film molto apprezzati e conosciuiti come Dick Tracy, Proposta Indecente e Tin Men.

L'attore aveva ottenuto una nomination agli Oscar per la sua performance in Volti, il terzo dei sette film che lo avevano visto impegnato in un progetto di Cassavetes. Seymour Cassel ha lavorato in più occasioni con Wes Anderson, con parti in lungometraggi come Rushmore, I Tenenbaum e Le avventure acquatiche di Steve Zissou.

Tra le star con cui ha collaborato sul set ci sono Clint Eastwood, Nicolas Cage, Elia Kazan, Robert De Niro, Jack Nicholson e Robert Mitchum.

La sua attività come attore l'ha portato ad apprezzare in particolare i lungometraggi indipendenti, dichiarando a Indiewire: "Non hanno i soldi per realizzare film con un grande budget, quindi sono obbligati a realizzare storie che sono importanti per loro, che gli autori vorrebbero vedere nelle sale, un racconto personale in cui le persone possono immedesimarsi, sulla vita della gente, in cui si vede l'amore per i personaggi. Si tratta di qualcosa che rispecchia i migliori film che ho girato, sicuramente quelli di Cassavetes".

Il chitarrista dei Guns N'Roses Slash ha inoltre rivelato che Cassel gli ha dato il suo soprannome quando era un bambino e frequentava la casa dell'attore, essendo grande amico di suo figlio.

Seymour era nato il 22 gennaio 1935 a Detroit e nel 1964 si era sposato con Elizabeth Deering, da cui aveva divorziato nel 1983, diventando padre di due figli.