Sex Education 4: Patricia Allison non tornerà nei panni di Ola

Patricia Allison annuncia che non tornerà nei panni di Ola nella quarta stagione della serie Netflix Sex Education per dedicarsi a nuovi progetti

La star di Sex Education, Patricia Allison, che interpreta Ola dalla prima stagione, non tornerà per la quarta stagione della serie comica Netflix. Allison ha annunciato la decisione presa durante un'apparizione nel programma radiofonico britannico Breakfast With Yinka e Shayna Marie.

Sex Education: Lily e Ola nella seconda stagione

"Ho assolutamente amato essere in Sex Education così tanto... ma sfortunatamente non mi unirò al team per la stagione 4", ha rivelato Patricia Allison. "Si sono presentate altre opportunità. Lo faccio da tre anni e l'ho amato sinceramente".

Alla domanda se sia stata una decisione difficile da prendere, Allison ha risposto: "Assolutamente", prima di aggiungere "Penso di dover dire addio a un certo punto, il che è un po' triste, ma altre cose stanno arrivando".

Sex Education 3: La serie Netflix è fuori dal tempo, e per questo è plurale e inclusiva

Ola è stata introdotta per la prima volta nel corso della prima stagione di Sex Education come potenziale interesse amoroso per Otis. I due si sono messi insieme alla fine della prima stagione, ma si sono lasciati all'inizio della seconda dopo aver scoperto di essere sessualmente incompatibili. Questo ha aperto la strada alla relazione preferita dai fan di Ola con Lily (Tanya Reynolds).

Nella stessa stagione, Ola e Otis hanno appreso che i loro genitori - il padre di Ola Jakob e la madre di Otis, Jean - si stavano frequentando. La coppia ha accolto una bambina, Joy, la sorella di Ola e Otis, nel finale della terza stagione della serie Netflix.