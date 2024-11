Sex and the City: Ron Livingston si è dovuto nascondere dai fan dello show per anni

Ron Livingston ha interpretato Jack Berger in Sex and the City, un personaggio non molto amato dai fan della serie di successo.

Ron Livingston non può camminare per strada senza che le fan di Sex and the City lo odino. O, più precisamente, il suo famigerato personaggio Jack Berger.

Durante la quinta stagione della serie di successo, il Berger di Livingston esce con la Carrie di Sarah Jessica Parker. Scrittore in crisi, gli sbalzi d'umore di Berger lo portano a chiudere con Carrie tramite un post-it che recita: "Mi dispiace. Non posso. Non odiarmi".

Il racconto della moglie dell'attore

La moglie di Livingston nella vita reale, l'attrice Rosemarie DeWitt, ha dichiarato durante il Drew Barrymore Show che lei e Livingston non potevano nemmeno camminare per New York senza essere avvicinati da fan accaniti di Sex and the City.

Sarah Jessica Parker e Ron Livingston in una scena di Sex and the City, episodio Il silenzio è d'oro

"Ai tempi, quando abbiamo iniziato a frequentarci, camminavamo nel West Village e c'erano i tour di Sex and the City e Ron diceva: 'Vai a sinistra! Vai a sinistra!", ha raccontato DeWitt. "Dovevamo infilarci nella Magnolia Bakery o qualcosa del genere perché le donne si avvicinavano e gli urlavano contro. Dicevano: 'L'hai lasciata su un post-it!' Capite cosa intendo?". La star di Mad Men ha aggiunto: "Quindi ha avuto davvero molto da ridire per molto tempo".

La DeWitt è entrata a far parte del franchise di Sex and the City con la serie revival And Just Like That..., interpretando l'ex moglie di Aidan (John Corbett), eterna fiamma di Carrie. And Just Like That tornerà per la terza stagione, riprendendo dopo la terza separazione di Carrie da Aidan. Corbett riprenderà il suo ruolo, insieme alle protagoniste Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

And Just Like That... 2 - un momento della serie

Completano l'ensemble Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Sebastiano Pigazzi, Dolly Wells e Alexa Swinton. La terza stagione accoglierà i nuovi membri del cast Mehcad Brooks (Law & Order), Jonathan Cake (The Affair, Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane), Logan Marshall-Green (Upgrade) e Rosie O'Donnell in ruoli ricorrenti.

Michael Patrick King è lo showrunner e produttore esecutivo della serie revival. Le attrici Parker, Davis e Nixon sono produttrici esecutive. La serie originale di Sex and the City è stata creata da Darren Star e basata sull'omonimo libro di Candace Bushnell.