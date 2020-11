Severance, Christopher Walken si unisce al cast della serie Apple

Buone nuove in casa Apple: Christopher Walken si aggiunge al cast di Severance, la serie tv scritta e ideata da Dan Erickson e diretta e prodotta da Ben Stiller.

Come riporta Deadline, il due volte vincitore del Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista (Il Cacciatore, Prova a Prendermi) interpreterà Burt, il capo di uno dei dipartimenti in cui sono suddivise le Lumen Industries, la compagnia che ha avviato la "procedura severance", in grado di tenere separati i ricordi professionali e personali dei suoi impiegati.

Tra gli altri protagonisti della serie abbiamo, come ci ricorda Coming Soon, Adam Scott (Parks and Recreation) nei panni di Mark, un impiegato dall'oscuro passato che sta cercando di rimettersi in piedi con le sue forze; Patricia Arquette (Medium), sarà invece il capo di Mark; mentre John Turturro (Il Nome della Rosa) interpreterà Irving, un dipendente di lunga data delle Lumen Industries. A loro si uniranno anche Jen Tullock (The Coop), che sarà la sorella di Mark; Zach Cherry (You), uno degli impiegati di Mark; Britt Lower (Future Man) nei panni di Helly, una donna che faticaa trovare pace con la decisione di aver accettato di sottoporsi alla procedura di severance; e Tramell Tillman (Hunters), un impiegato estremamente onesto delle Lumen Industries.

Erickson, Scott, e Arquette sono anche produttori dello show assieme a Chris Black, Jackie Cohn, Mark Friedman e ovviamente Stiller. Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Severance, ma la produzione dovrebbe avere inizio il mese prossimo.