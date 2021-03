Seventeen: Laika debutta nei film live-action con l'adattamento del libro di John Brownlow

Laika, lo studio che ha realizzato dei capolavori realizzati in stop motion come Coraline e Missing Link, debutterà nel mondo dei film live-action con Seventeen, un adattamento cinematografico del romanzo scritto da John Brownlow.

Travis Knight ha annunciato il debutto nel settore svelando di aver ottenuto i diritti per realizzare il progetto dopo un'agguerrita lotta con la concorrenza.

Il CEO di Laika ha dichiarato: "Negli ultimi quindici anni, lo studio si è impegnato a realizzare film che siano significativi. Attraverso i mezzi e i generi, il nostro studio ha fuso arte, bravura e tecnologia al servizio di storie coraggiose, in grado di distinguersi e durare nel tempo. Con Seventeen, Laika sta portando quella filosofia in una direzione nuova ed eccitante".

Travis Knight ha aggiunto: "Seventeen è un mix di intelligenza, azione esilarante ed emozioni reali. John ha una voce così meravigliosamente unica e ha creato un universo brillante con la sua identità potente. Seventeen è un thriller con un'anima, un racconto pieno di azione ed adrenalina con un cuore sincero che batte sotto i suoi pettorali muscolosi".

John Brownlow ha scritto il film Sylvia, la serie Fleming e la miniserie The Miniaturist. Lo sceneggiatore ha dichiarato: "Sono assolutamente elettrizzato all'idea di sviluppare Seventeen per lo schermo con Laika. Sono un fan da tempo dei film della Laika per la loro visione, cuore, bravura, intelligenza e ambizione. Non potrei aver sperato in una casa migliore o eccitante per il romanzo e l'universo in cui è ambientato. Sono incredibilmente onorato nel far parte dei loro progetti futuri".