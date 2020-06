Seth Rogen sostiene Black Lives Matter: "Se non siete d'accordo non seguitemi e non guardate i miei film"

Seth Rogen non ha esitato a invitare i suoi follower a non guardare più i suoi film se non sono d'accordo con il suo sostegno al movimento Black Lives Matter.

L'attore, che su Instagram ha 8 milioni di follower, ha preso posizione anche contro chi sostiene All Lives Matter e pensa che esprimere la propria solidarietà nei confronti dei cittadini afroamericani alimenti le diseguaglianze.

Seth Rogen, accompagnando l'immagine che riporta la scritta Black Lives Matter, ha scritto: "Se questa affermazione è anche lontanamente controversa per voi, sentitevi liberi di non seguirmi più".

L'attore ha quindi replicato insultando chi ha utilizzato l'hashtag #AllLivesMatter e rispondendo: "Non meritate i miei film. Smettetela di guardare le mie cose". Le sue dure risposte sono diventate virali per la mancanza di mezze misure con cui l'attore ha ribadito che attualmente non tutte le persone sono in pericolo o non si sentono oppresse come i cittadini afroamericani che da sempre nella storia americana hanno dovuto affrontare le conseguenze del razzismo.

Rogen, negli ultimi giorni, ha inoltre sostenuto economicamente le organizzazioni che si sono occupate del pagamento delle cauzioni necessarie a liberare chi ha protestato a Minneapolis venendo arrestato.