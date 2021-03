Seth Rogen annuncia il debutto della sua azienda Houseplant, specializzata in cannabis

Seth Rogen ha svelato online il lancio di Houseplant, la sua azienda specializzata in cannabis che inizierà le attività in California.

Seth Rogen ha annunciato il lancio della sua azienda specializzata in cannabis: la Houseplant. L'attore ha svelato il progetto imprenditoriale a cui stava lavorando da circa dieci anni con un post sui social media in cui presenta ai fan i prodotti che metterà in vendita.

L'azienda è stata presentata da Seth Rogen scrivendo online: "Quasi dieci anni fa, ho immaginato di avere una mia azienda dedicata alla vendita di cannabis. E oggi posso annunciare che i prodotti della mia Houseplant saranno in vendita in California dalla prossima settimana! E Houseplant, inoltre produrrà adorabili oggetti per la casa come portacenere, accendini e, sì, anche ceramiche".

Houseplant, come confermato dal co-fondatoe Michael Mohr, avrà come missione anche quella di concentrarsi sugli sforzi di richiedere una riforma della giustizia criminale e delle politiche contro la droga, in Canada e negli Stati Uniti, e di offrire programmi utili a sostenere imprenditori in difficoltà le cui attività sono legate alla produzione di cannabis.

