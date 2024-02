Serie A partite di oggi su Sky e DAZN: dove vederle in diretta TV, streaming e formazioni 25^ giornata

Oggi 16 febbraio torna il campionato di calcio di Serie A 2023/2024: ecco dove vedere le partite della venticinquesima giornata in diretta TV e in streaming e le probabili formazioni.

Oggi, 16 febbraio, torna il campionato di calcio di serie A 2023/2024 con le partite proposte dal calendario della venticinquesima giornata che si chiuderà domenica 18 febbraio con il posticipo serale Monza-Milan. Scopriamo a che ora e dove vedere gli incontri in diretta TV e in streaming con Dazn e Sky. Infine diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle venti squadre.

Calendario del 25esimo turno di Serie A

Venerdì 16 febbraio

Torino-Lecce, venerdì 16 febbraio ore 19:00 (DAZN)

Inter-Salernitana, venerdì 16 febbraio ore 21:00 (DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K)

Sabato 17 febbraio

Napoli-Genoa, sabato 17 febbraio ore 15:00 (DAZN)

Verona-Juventus, sabato 17 febbraio ore 18:00 (DAZN)

Atalanta-Sassuolo, sabato 17 febbraio ore 20.45 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K)

Domenica 18 febbraio

Lazio-Bologna, domenica 18 febbraio ore 12:30 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

Empoli-Fiorentina, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN)

Udinese-Cagliari, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN)

Frosinone-Roma, domenica 18 febbraio ore 18:00 (DAZN)

Monza-Milan, domenica 18 febbraio ore 20:45 (DAZN)

Probabili formazioni

Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. Allenatore: D'Aversa.

Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Dia, Weissman. Allenatore: Liverani.

Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. Allenatore: Italiano.

Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Azzi; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Djuric. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Come seguire la Serie A in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS. L'app DAZN da quest'anno è disponibile per tutti i clienti Sky Q all'interno della sezione App.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La singola partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.