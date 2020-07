Serie A, le partite della 30a giornata di campionato: a che ora e dove vederle

Nuovo turno del campionato di calcio di serie A , oggi le squadre tornano in campo per la 30a giornata che terminerà con il posticipo di giovedì sera. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.

La 30a giornata inizia con il derby di Torino, in serata l'incontro tra Lazio-Milan in cui la squadra romana proverà tenere sotto pressione la capolista. Domenica si giocheranno gli altri sette incontri, da tenere d'occhio l'incontro tra Sampdoria-Spal per la zona salvezza.

Ecco il calendario completo:

Sabato 4 luglio 2020

Juventus-Torino , ore 17.15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

, ore 17.15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252) Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani Sassuolo-Lecce , ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Carolina Morace

, ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Carolina Morace Lazio-Milan, ore 21.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Domenica 5 luglio 2020

Inter-Bologna , ore 17.15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

, ore 17.15 (DAZN, DAZN1 209) Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero Brescia-Verona , ore 19.30 (Sky Sport 255)

Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Franco Zaccarelli

, ore 19.30 (Sky Sport 255) Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Franco Zaccarelli Cagliari-Atalanta , ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel

, ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252) Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel Parma-Fiorentina , ore 19.30 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Giancarlo Marocchi

, ore 19.30 (Sky Sport 253) Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Giancarlo Marocchi Sampdoria-Spal , ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel

, ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209) Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel Udinese-Genoa , ore 19.30 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

, ore 19.30 (Sky Sport 254) Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini Napoli-Roma, ore 21.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Ad ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà sette partite e DAZN tre. Sulla pay tv al numero 209 è disponibile il canale DAZN1 per gli abbonati che avranno attivato l'offerta.