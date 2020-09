Serie A, le partite della 1a giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming

Oggi inizia il campionato di calcio di serie A, le squadre tornano in campo per la nuova stagione con la 1a giornata che prenderà il via alle ore 18:00 con Fiorentina - Torino e terminerà con i recuperi del 30 settembre. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nei dettagli.

Il campionato riparte con il calciomercato ancora aperto, non tutte le squadre hanno completato le loro rose ed è possibile che giocatori che scendono in campo stasera cambieranno a breve casacca. La Juventus si presenta in campo con la novità di Pirlo in panchina dopo che Sarri è stato esonerato dopo l'eliminazione dei campioni d'Italia nella Champions League. Lo Spezia giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia. Non giocheranno questo fine settimana Inter, Udinese, Lazio ed Atalanta che, avendo finito la stagione in ritardo a causa degli impegni europei, recupereranno mercoledì 30 settembre.

Dove vederla in TV

SABATO 19 SETTEMBRE

Fiorentina - Torino, ore 18.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Verona - Roma, ore 20.45, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Parma - Napoli, ore 12.30, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Genoa - Crotone, ore 15.00, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Sassuolo - **Cagliari, ore 18.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus - Sampdoria, ore 20.45, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

Milan - Bologna, ore 20.45, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

Benevento - Inter, ore 18.00

Udinese - Spezia, ore 18.00

Lazio - Atalanta, ore 20.45

Le partite trasmesse su DAZN potranno essere viste anche sul canale DAZN1 di Sky, che è attivo dalla scorsa stagione e permette di accedere alla programmazione della piattaforma di streaming su satellite.

Dove vederla in streaming

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web, da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e iOS.