Serie A oggi, partite undicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Derby della Mole e Big Match Inter-Lazio! La Serie A non si ferma con l'undicesima giornata: Milan ospite a Parma, il Napoli va a Bologna e la Roma contro l'Udinese. Tre giorni di fuoco per il vertice.

Oggi, venerdì 7 novembre, prende il via l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026. Il turno si concluderà domenica 9 novembre con il posticipo serale che vede coinvolte Inter e Lazio. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Il turno si apre venerdì sera con un duello tra le neopromosse e le sorprese del campionato: Pisa-Cremonese, due squadre che hanno dimostrato di poter competere in Serie A. Il sabato è dominato dal Derby della Mole: la Juventus ospita il Torino in una stracittadina che va oltre i tre punti.

Per i bianconeri è l'occasione per consolidare la risalita, mentre i granata cercano un risultato di prestigio per dare una svolta alla loro stagione. La chiusura del sabato è affidata al Milan che, impegnato nella difficile trasferta contro il Parma, cerca di non perdere contatto con le prime posizioni, in un campo tradizionalmente ostico.

La domenica offre un pomeriggio ad alta tensione, con tre sfide cruciali: Atalanta-Sassuolo: Un pranzo di fuoco tra due squadre votate all'attacco. I bergamaschi devono vincere per restare agganciati alla zona Europa, ma il Sassuolo è una mina vagante capace di tutto. Bologna-Napoli Il Napoli capolista non può permettersi distrazioni sul campo del Bologna, una delle rivelazioni del campionato, in una gara che sarà un test importante per la tenuta degli azzurri.

Roma-Udinese: La Roma, vuole confermare il suo momento d'oro all'Olimpico contro l'Udinese. Il gran finale della giornata è il Big Match serale: Inter-Lazio. I nerazzurri, galvanizzati dagli ultimi risultati, affrontano i biancocelesti in una sfida di cartello che potrebbe definire chi ha le carte in regola per lottare per la Champions League e lo scudetto.

Venerdì 7 novembre

ore 20.45: Pisa-Cremonese su DAZN 1 e su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 8 novembre

ore 15.00: Como-Cagliari su DAZN 1

ore 15.00: Lecce-Verona su DAZN 2 -

ore 18.00: Juventus-Torino su DAZN 1

ore 20.45: Parma-Milan su DAZN 1 e su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 9 novembre

ore 12.30: Atalanta-Sassuolo su DAZN 1

ore 15.00: Bologna-Napoli su DAZN 1

ore 15.00: Genoa-Fiorentina su DAZN 2

ore 18.00: Roma-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 20.45: Inter-Lazio su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.