Serie A oggi, partite tredicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: orari e dove vederle in TV, streaming

La 13ª giornata di Serie A propone due big match: Milan-Lazio e Roma-Napoli. Si apre oggi con lo scontro tra Como e Sassuolo, mentre lunedì 1º dicembre il sorprendente Bologna ospiterà la Cremonese.

Oggi, venerdì 28 novembre, prende il via la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Il turno si concluderà lunedì 1 dicembre con il posticipo serale che vede coinvolte Bologna e Cremonese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Dopo una 12ª giornata che ha visto la Roma consolidare il suo primato e il Milan vincere il derby, i riflettori sono puntati su sfide incrociate e scontri diretti cruciali. La capolista Roma (27 punti), reduce dalla vittoria sulla Cremonese, affronta il suo test più difficile: il posticipo di domenica sera contro il Napoli (25 punti). Una vittoria giallorossa potrebbe allungare ulteriormente il passo.

Il Milan (25 punti), galvanizzato dal successo nel derby, ospita la Lazio (18 punti) sabato sera in un altro scontro ad altissima tensione per la zona Champions. L'Inter (24 punti), invece, cercherà il riscatto dopo il ko nel derby nella trasferta contro il Pisa (10 punti).

Venerdì 28 novembre

ore 20.45: Como-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 29 novembre

ore 15.00: Genoa-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Parma-Udinese su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Juventus-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Milan-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 30 novembre

ore 12.30: Lecce-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Pisa-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Roma-Napoli su DAZN 1

Lunedì 1^ dicembre

ore 20.45: Bologna-Cremonese su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.