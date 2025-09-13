Serie A oggi, partite terza giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da sabato 13 a lunedì 15 settembre.

NOTIZIA di 13/09/2025

Oggi, sabato 13 settembre, torna il campionato di Serie A per la stagione 2025/2026 con gli anticipi della terza giornata. Il turno si concluderà lunedì 15 settembre con il posticipo serale Como-Genoa. Ecco gli orari di inizio degli incontri e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Dopo la sosta della nazionale con la doppia vittoria con Estonia e Israele, la Serie A 2025/2026 riprende il suo cammino con la terza giornata di campionato, che si apre sabato 13 settembre e si chiude lunedì 15 settembre quando verranno disputati due incontri. Occhi puntati su Juventus-Inter che si gioca oggi alle 18:00.

Sabato 13 settembre

  • ore 15.00: Cagliari-Parma su DAZN 1
  • ore 18.00: Juventus-Inter su DAZN 1
  • ore 20.45: Fiorentina-Napoli su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Domenica 14 settembre

  • ore 12.30: Roma-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Atalanta-Lecce su DAZN 1
  • ore 15.00: Pisa-Udinese su DAZN 2
  • ore 18.00: Sassuolo-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.
  • ore 20.45: Milan-Bologna su DAZN 2

Lunedì 15 settembre

  • ore 18.30: Verona-Cremonese su DAZN 1
  • ore 20.45: Como-Genoa su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".