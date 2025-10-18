Serie A oggi, partite settima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Si alza il sipario sulla settima giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, dopo la pausa dedicata al doppio impegno della nazionale.

Oggi, sabato 18 ottobre, prende il via la settima giornata di Serie A 2025/2026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 20 ottobre con il tradizionale posticipo serale che coinvolge Cremonese e Udinese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Il nuovo weekend di campionato promette spettacolo e colpi di scena, con tre giorni ricchi di partite tutte da seguire tra DAZN e Sky. Si parte oggi, sabato 18 ottobre, con un doppio anticipo. Stasera occhi puntati sul big match Roma-Inter. Domani alle 18:00, toccherà a Atalanta e Lazio regalare emozioni in un incrocio ad alta intensità prima del posticipo serale Milan-Fiorentina, che chiuderà una domenica di fuoco.

Sabato 18 ottobre

ore 15.00: Lecce-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Pisa-Verona su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Torino-Napoli su DAZN

su DAZN ore 20.45: Roma-Inter su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 19 ottobre

ore 12.30: Como-Juventus su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cagliari-Bologna su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Genoa-Parma su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Atalanta-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Fiorentina su DAZN 1

Lunedì 20 ottobre

ore 20.45: Cremonese-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.