Serie A oggi, partite sesta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Si alza il sipario sulla sesta giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, prima della pausa dedicata agli impegni delle Nazionali.

Oggi, venerdì 3 ottobre, prende il via la sesta giornata di Serie A 2025/2026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà domenica 5 ottobre con il tradizionale posticipo serale che coinvolge Juventus e Milan. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Verona-Sassuolo aprirà le danze oggi, con tre punti in palio che potrebbero smuovere la parte bassa della classifica. Sabato sera, l'Atalanta cercherà conferme in casa contro il neopromosso Como. La domenica pomeriggio sarà incandescente con la sfida tra Fiorentina e Roma. Il gran finale è affidato a Juventus-Milan, il classico del calcio italiano che chiuderà la giornata con i riflettori puntati sull'Allianz Stadium.

Venerdì 3 ottobre

ore 20.45: Verona-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 4 ottobre

ore 15.00: Lazio-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Parma-Lecce su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Inter-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 5 ottobre

ore 12.30: Udinese-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Roma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Bologna-Pisa su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.