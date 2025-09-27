Serie A oggi, partite quinta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Nuovo weekend di emozioni in Serie A 2025/2026: tre giorni di sfide tra sabato e lunedì, con big match e sorprese in arrivo. Ecco tutte le partite in programma nella quinta giornata e dove seguirle in diretta.

Oggi, sabato 27 settembre, prende il via la quinta giornata di Serie A 2025/2026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 29 settembre con il tradizionale posticipo serale. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Anche questa settimana la Serie A 2025/2026 promette spettacolo in tre giornate tutte da vivere. Si parte sabato con tre sfide, ad aprire le danze sarà Como-Cremonese alle 15:00. Domenica il piatto forte con ben cinque incontri in programma, tra cui un doppio appuntamento alle 15:00. Gran finale lunedì sera con i tradizionali posticipi delle 18:00 e delle 20:45

Sabato 27 settembre

ore 15.00: Como-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Juventus-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, su DAZN 1 e su Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 28 settembre

ore 12.30: Sassuolo-Udinese su DAZN

su DAZN ore 15.00: Roma-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Pisa-Fiorentina su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Lecce-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Napoli su DAZN 1

Lunedì 29 settembre

ore 18.00: Parma-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Genoa-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.