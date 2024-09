Serie A oggi, partite della quinta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi inizia il quinto turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 20 settembre a lunedì 23 settembre.

Oggi, 20 settembre 2024, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della quinta giornata del girone di andata. Il turno si concluderà lunedì 23 settembre con Atalanta-Como, il posticipo serale delle 20:45. Scopri gli orari e le piattaforme per seguire le partite in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Dopo le partite infrasettimanali della UEFA Champions League, l'attenzione torna a concentrarsi sul massimo campionato di Serie A, dove, dopo la quarta giornata, l'Udinese, a sorpresa, svetta solitaria in testa alla classifica. La squadra, allenata da Kosta Runjaic, cercherà di consolidare il suo primato a Roma. Il team della capitale, nel corso della settimana, ha cambiato allenatore, passando da Daniele De Rossi a Ivan Jurić.

Venerdì 20 settembre

Cagliari-Empoli , ore 18.30: su DAZN

, ore 18.30: su DAZN Verona-Torino, ore 20.45: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 21 settembre

Venezia-Genoa , ore 15.00: su DAZN

, ore 15.00: su DAZN Juventus-Napoli , ore 18.00: su DAZN

, ore 18.00: su DAZN Lecce-Parma, ore 20.45: su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 22 settembre

Fiorentina-Lazio , ore 12.30: su DAZN

, ore 12.30: su DAZN Monza-Bologna , ore 15.00: su DAZN

, ore 15.00: su DAZN Roma-Udinese ore 18.00: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 18.00: su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Inter-Milan ore 20.45: su DAZN

Lunedì 23 settembre

Atalanta-Como, ore 20.45: su DAZN

Come seguire la serie A

Il campionato sarà disponibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV, oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione App. È anche possibile acquistare singole partite su NOW seguendo le istruzioni fornite dal servizio di Sky.