Serie A oggi, partite quindicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi, venerdì 12 dicembre, prende il via la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Il turno si concluderà lunedì 15 dicembre con il posticipo serale che vede coinvolte Roma e Como. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

La 15ª giornata (12-15 Dicembre) è cruciale per la classifica. L'anticipo di stasera, Lecce-Pisa, è un vitale scontro salvezza. Domenica sarà il giorno clou: Napoli, Milan e Inter sono chiamate a vincere per consolidare la loro posizione e rispondere alle pressioni delle inseguitrici. Il match più atteso è il confronto serale Bologna-Juventus, decisivo per le ambizioni europee di entrambe le squadre. La giornata si conclude lunedì con la Roma impegnata contro il Como.

Venerdì 12 dicembre

ore 20.45: Lecce-Pisa su DAZN 1

Sabato 13 dicembre

ore 15.00: Torino-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Parma-Lazio su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Cagliari su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 14 dicembre

ore 12.30: Milan-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Genoa-Inter su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Bologna-Juventus su DAZN 1

Lunedì 15 dicembre

ore 20.45: Roma-Como su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.