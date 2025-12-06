Serie A oggi, partite quattordicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Napoli-Juventus accende la 14ª giornata: un big match decisivo per la vetta. Inter e Milan non possono sbagliare, mentre la lotta per l'Europa e la salvezza si fa intensa. Tre giorni di emozioni e verdetti cruciali.

Oggi, sabato 6 dicembre, prende il via la quattordicesima giornata di Serie A 2025/2026. Il turno si concluderà lunedì 8 dicembre con il posticipo serale che vede coinvolte Torino e Milan. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Tutti gli occhi sono puntati sulla sera di domenica, quando allo stadio Maradona andrà in scena l'attesissimo Napoli contro Juventus: non è solo una rivalità storica, è uno scontro diretto che può ridefinire gli equilibri della classifica. Ma attenzione anche all'Inter, che cerca di consolidare la sua posizione contro il Como, e al Milan, che chiuderà la giornata lunedì sera contro l'ostico Torino.

Sabato 6 dicembre

ore 15.00: Sassuolo-Fiorentina su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Inter-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Verona-Atalanta su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 7 dicembre

ore 12.30: Cremonese-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cagliari-Roma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lazio-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Napoli-Juventus su DAZN 1

Lunedì 8 dicembre

ore 15.00: Pisa-Parma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Udinese-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Torino-Milan su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.