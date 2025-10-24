Serie A oggi, partite ottava giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi, venerdì 24 ottobre, prende il via l'ottava giornata di Serie A 2025/2026 con l'anticipo Milan-Pisa. Il turno si chiuderà domenica 26 ottobre con il tradizionale posticipo serale che coinvolge Lazio e Udinese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Il massimo campionato italiano torna in campo per l'ottava giornata della stagione, che si preannuncia ricca di sfide cruciali per la testa della classifica e la zona europea! Il weekend calcistico si apre subito con un anticipo del venerdì sera: il Milan capolista (16 punti) ospita il Pisa (3 punti).

I rossoneri cercano di consolidare il primato, ma la prima posizione è insidiata da un terzetto agguerrito a quota 15 punti. La domenica si chiude in bellezza con un altro scontro ad alta tensione: la Lazio (8 punti) attende la Juventus (12 punti) all'Olimpico. Entrambe le squadre sono alla ricerca di continuità e i tre punti sono fondamentali per non perdere contatto con le zone nobili della classifica.

Venerdì 24 ottobre

ore 20.45: Milan-Pisa su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Sabato 25 ottobre

ore 15.00: Udinese-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Parma-Como su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Napoli-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cremonese-Atalanta su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Domenica 26 ottobre

ore 12.30: Torino-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Sassuolo-Roma su DAZN 1]

su DAZN 1] ore 15.00: Verona-Cagliari su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Fiorentina-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport ore 20.45: Lazio-Juventus su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.