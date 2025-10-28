Serie A oggi, partite nona giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Dopo un'ottava giornata che ha rivoluzionato il vertice della classifica, il massimo campionato è pronto per un intenso turno infrasettimanale, spalmato su tre giorni, che promette conferme, sorprese e punti pesantissimi!

Oggi,martedì 28 ottobre, prende il via la nona giornata di Serie A 2025/2026. Il turno infrasettimanale terminerà Giovedì 30 ottobre con il posticipo serale tra Pisa e Lazio. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

La nona giornata si apre con il Napoli che vola a Lecce per affrontare i salentini. In serata occhi puntati a Bergamo per la sfida tra Atalanta e Milan. La Juventus dopo l'esonero di Tudor deve subito reagire in casa contro l'Udinese. Mercoledì sera l'Inter, dopo il passo falso di Napoli, ha l'obbligo di vincere a San Siro contro la Fiorentina, in profonda crisi e ancora a secco di successi.

Martedì 28 ottobre

ore 18.30: Lecce-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Milan su DAZN 1

Mercoledì 29 ottobre

ore 18.30: Roma-Parma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 ore 18.30: Juventus-Udinese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.30: Como-Verona su DAZN 2

su DAZN 2 ore 20.45: Inter-Fiorentina su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Bologna-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Genoa-Cremonese su DAZN 2

Giovedì 30 ottobre

ore 18.30: Cagliari-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Pisa-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.