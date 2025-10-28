Serie A oggi, partite nona giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi,martedì 28 ottobre, prende il via la nona giornata di Serie A 2025/2026. Il turno infrasettimanale terminerà Giovedì 30 ottobre con il posticipo serale tra Pisa e Lazio. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.
Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW
La nona giornata si apre con il Napoli che vola a Lecce per affrontare i salentini. In serata occhi puntati a Bergamo per la sfida tra Atalanta e Milan. La Juventus dopo l'esonero di Tudor deve subito reagire in casa contro l'Udinese. Mercoledì sera l'Inter, dopo il passo falso di Napoli, ha l'obbligo di vincere a San Siro contro la Fiorentina, in profonda crisi e ancora a secco di successi.
Martedì 28 ottobre
- ore 18.30: Lecce-Napoli su DAZN 1
- ore 20.45: Atalanta-Milan su DAZN 1
Mercoledì 29 ottobre
- ore 18.30: Roma-Parma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252
- ore 18.30: Juventus-Udinese su DAZN 1
- ore 18.30: Como-Verona su DAZN 2
- ore 20.45: Inter-Fiorentina su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 20.45: Bologna-Torino su DAZN 1
- ore 20.45: Genoa-Cremonese su DAZN 2
Giovedì 30 ottobre
- ore 18.30: Cagliari-Sassuolo su DAZN 1
- ore 20.45: Pisa-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
Come vedere le partite
Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.
Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.