Serie A oggi, partite dodicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

La 12ª giornata di Serie A propone big match e derby: sabato Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juve, domenica derby della Madonnina a chiudere lo scontro tra le neopromosse Sassuolo e Pisa.

Oggi, sabato 22 novembre, prende il via la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Il turno si concluderà lunedì 24 novembre con il posticipo serale che vede coinvolte due squadre che lo scorso anno militavano in Serie B: Sassuolo e Pisa. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Si parte con due anticipi oggi alle 15.00. Alle 18.00 occhi puntati sul Franchi, dove la Fiorentina affronterà la Juventus, prima del grande match serale: Napoli-Atalanta, in programma alle 20:45. Domenica 23 novembre si apre con il lunch match delle 12.30 tra Verona e Parma.

Nel pomeriggio la neo promossa Cremonese ospita la Roma capolista. In serata focus sul Derby della Madonnina, con Inter e Milan pronte a darsi battaglia in una sfida che vale più di tre punti, una vera e propria prova di forza per le ambizioni Scudetto. Lunedì 24 novembre la giornata si conclude con due posticipi

Sabato 22 novembre

ore 15.00: Cagliari-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Udinese-Bologna su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Fiorentina-Juventus su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Napoli-Atalanta su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 23 novembre

ore 12.30: Verona-Parma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cremonese-Roma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lazio-Lecce su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Inter-Milan su DAZN 1

Lunedì 24 novembre

ore 18.30: Torino-Como su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Sassuolo-Pisa su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.