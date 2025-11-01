Serie A oggi, partite decima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Torna la Serie A nel weekend di Ognissanti! La 10ª Giornata è una battaglia per il vertice e la zona Europa: Milan-Roma, scontro al vertice. La Juve di Luciano Spalletti a Cremona per risalire.

Oggi, sabato 1 novembre, prende il via la decima giornata di Serie A 2025/2026. Il weekend calcistico di Ognissanti si concluderà lunedì 3 novembre con il posticipo serale che vede coinvolte Lazio e Cagliari. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo dal 1° al 3 novembre con sfide cruciali per definire le gerarchie. Napoli e Roma (entrambe a 21 punti) guidano la classifica, ma le milanesi non mollano: Inter e Milan (a 18 punti) sono pronte all'aggancio. Milan-Roma (Domenica ore 20:45): Il piatto forte del weekend.

A San Siro va in scena la super-sfida tra il Milan (18 punti), reduce dal pareggio contro l'Atalanta, e la Roma (co-capolista a 21 punti), in un vero e proprio scontro diretto per il titolo. I rossoneri devono vincere per agganciare in testa i giallorossi. Il Napoli (co-capolista a 21 punti) ospita il sorprendente Como (16 punti) nel tentativo di allungare in vetta (Sabato ore 18:00).

Verona-Inter (Domenica ore 12:30): L'Inter (18 punti), rinvigorita dal netto successo sulla Fiorentina, cerca di approfittare degli scontri diretti per salire. La trasferta di Verona sarà insidiosa contro una squadra che lotta per uscire dalla zona rossa. Cremonese-Juventus (Sabato ore 20:45): La Juventus (15 punti), tornata alla vittoria contro l'Udinese e con un nuovo allenatore, deve trovare continuità sul campo della Cremonese (14 punti), la sorpresa del campionato che continua a stupire in zona Europa.

Sabato 1^ novembre

ore 15.00: Udinese-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cremonese-Juventus su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 2 novembre

ore 12.30: Verona-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Torino-Pisa su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Parma-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Roma su DAZN 1

Lunedì 3 novembre

ore 18.30: Sassuolo-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Cagliari su DAZN 1 ew su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.