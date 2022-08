Serie A, Dazn-Sky trovano l'accordo: ecco come funziona e il motivo del malumore degli utenti

Novità per il prossimo campionato di calcio di seria A dopo l'accordo Dazn-Sky: l'app della piattaforma streaming, dall'8 agosto, sarà disponibile su Sky Q. Sul canale 214 del telecomando Sky, inoltre, nasce ZONA DAZN. Purtroppo gli abbonati, per poterne beneficiare, dovranno sborsare ulteriori cinque euro.

Pochi giorni fa TIM ha rinunciato all'esclusività del suo rapporto con DAZN, in cambio di uno sconto sul canone da versare alla piattaforma streaming, l'operatore telefonico ha dato via libera a DAZN di cercarsi nuovi partner. Poche ore fa si è concretizzato il previsto accordo tra DAZN e Sky che, attraverso un comunicato hanno annunciato: "di aver firmato un accordo che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale ZONA Dazn, con le 7 partite per turno di Serie A Tim in". L'app di DAZN resterà disponibile su TIMVISION.

Grazie a questa pace mediatica, i clienti DAZN, se in possesso di un abbonamento Sky Q, potranno accedere all'app nell'apposita sezione del set-top box, o grazie al controllo vocale con il comando "Apri Dazn" senza dover cambiare telecomando.

Su Sky, inoltre, nasce il canale ZONA DAZN, sul canale 214 del telecomando Sky,

che permette di vedere le partite del massimo campionato di calcio trasmesse in esclusiva su DAZN e ad altri contenuti originali o di approfondimento della piattaforma.

Se si vorrà usufruire di Sky Q o del canale 214 del telecomando Sky per vedere tutte le partite di serie A si dovrà pagare due abbonamenti, uno per Sky e l'altro per Dazn.

L'abbonamento a DAZN costa 29,99 euro al mese per l'opzione standard e 39,99 euro al mese per l'opzione Plus. Ad entrambi questi abbonamenti sarà possibile aggiungere Zona DAZN, al prezzo di cinque euro al mese. L'utente dovrà attivare questa opzione all'interno dell'area personale dell'app di DAZN o del sito web della piattaforma. Il prezzo dell'abbonamento a Sky resta immutato. L'incremento ulteriore dei costi sta suscitando il malumore degli utenti a cui era stato raccontato che l'aumento della concorrenza equivaleva ad una diminuzione dei costi dell'abbonamento.