Serie A 2022/2023: quattordicesima giornata di campionato dove vederla su DAZN e SKY

Inizia oggi 8 novembre alle 18:30 la quattordicesima giornata del campionato di calcio di serie A 2022/2023. Si comincia con tre anticipi, due nel pomeriggio ed uno in serata. La giornata continuerà mercoledì 9 novembre con cinque incontri e si concluderà giovedì 10 novembre con il posticipo serale Lazio-Monza.

A che ora e dove vedere le partite? Si potrà in televisione e in streaming, ma scopriamolo nel dettaglio.

Martedì 8 novembre

NAPOLI-EMPOLI ore 18.30 su DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia; Commento tecnico: Emanuele Giaccherini

SPEZIA-UDINESE ore 18.30 su DAZN

Telecronaca: Alessandro Iori; Commento tecnico: Fabio Bazzani

CREMONESE-MILAN su DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo; Commento tecnico: Massimo Ambrosini

Mercoledì 9 novembre

LECCE-ATALANTA ore 18.30 su DAZN

SU DAZN - Telecronaca: Gabriele Giustiniani; Commento tecnico: Manuel Pasqual

SASSUOLO-ROMA ore 18.30 su DAZN

Telecronaca: Dario Mastroianni; Commento tecnico: Simone Tiribocchi

FIORENTINA-SALERNITANA ore 20.45 su DAZN

Telecronaca: Edoardo Testoni; Commento tecnico: Sergio Floccari

INTER-BOLOGNA ore 20.45 su DAZN

Telecronaca: Stefano Borghi; Commento tecnico: Marco Parolo

TORINO-SAMPDORIA ore 20.45 su DAZN e Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Su DAZN - Telecronaca: Andrea Calogero; Commento tecnico: Massimo Gobbi

Su SKY - Telecronaca: Dario Massara; Commento tecnico: Fernando Orsi

Giovedì 10 novembre

VERONA-JUVENTUS 18.30 su DAZN e Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Su DAZN - Telecronaca: Riccardo Mancini; Commento tecnico: Dario Marcolin

Su SKY - Telecronaca: Riccardo Gentile; Commento tecnico: Giancarlo Marocchi

LAZIO-MONZA giovedì ore 20:45 su DAZN E Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

SU DAZN - Telecronaca: Dario Mastroianni; Commento tecnico: Alessandro Budel

SU SKY - Telecronaca: Federico Zancan; Commento tecnico: Luca Marchegiani

Come seguire la Serie A in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS. L'app DAZN da quest'anno è disponibile per tutti i clienti Sky Q all'interno della sezione App.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.