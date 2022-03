Serie A 2021/2022: il calendario della 30a giornata di campionato

Oggi inizia la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming.

Inizia oggi alle 18:45 la 30a giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Sassuolo-Spezia. La tre giorni, dedicata agli appassionati, si concluderà domenica sera con il posticipo Bologna-Atalanta.

A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio.

Venerdì 18 marzo

Sassuolo-Spezia ore 18:45 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Genoa-Torino ore 21:00 (DAZN e Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4k 213, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi

Telecronaca SKY: Daniele Barone e Giancarlo Marocchi

Sabato 19 marzo

Napoli-Udinese ore 15:00 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

Inter-Fiorentina ore 18:00 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Stefano Borghi e Marco Parolo

Cagliari-Milan ore 20:45 (DAZN e Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4k 213, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi

Telecronaca SKY: Federico Zancan e Luca Marchegiani

Domenica 20 marzo

Venezia-Sampdoria ore 12:30 (DAZN e Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4k 213, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Edoardo Testoni e Manuel Pasqual

Telecronaca SKY: Dario Massara e Nando Orsi

Empoli-Verona ore 15:00 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Alberto Santi e Stefan Schwoch

Juventus-Salernitana ore 15:00 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia e Dario Marcolin

Roma-Lazio ore 18:00 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Bologna-Atalanta ore 20:45 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini e Massimo Donati

Come vederle in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.