Serially festeggia il primo anniversario e lancia nuove serie

La piattaforma di streaming, completamente dedicata alle serie tv, Serially, ha festeggiato il suo 1° anniversario di attività nella giornata di ieri, 14 ottobre, annunciando anche l'arrivo di nuovi titoli nel catalogo.

Il progetto nato dall'idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, offre agli appassionati la possibilità di guardare serie TV internazionali e in maniera completamente gratuita.

Nel suo primo anno Serially ha superato i 200.000 utenti registrati, con un tempo di fruizione per utente che cresce in modo costante mese su mese, grazie alla pubblicazione continua di contenuti originali e di qualità che fidelizzano gli utenti e ne attraggono di nuovi.

Alcune ricerche autorevoli hanno rilevato che ogni giorno 1 italiano su 4 guarda contenuti video on demand. Negli ultimi anni, si è registrato un costante aumento della fruizione di servizi di video streaming, con una particolare attenzione alle serie TV. In Europa, i ricavi del mercato SVOD, sono passati da 12 milioni di euro nel 2010 a 9,7 miliardi nel 2020. Il mercato, dell'AVOD è oggi in Europa nella sua fase iniziale, ed è attesa una crescita iperbolica nei prossimi 3 anni. Serially va quindi incontro alle esigenze e richieste degli spettatori, essendo l'unica piattaforma AVOD indipendente completamente dedicata alle serie tv.

Recentemente, per soddisfare la richiesta di una parte della community di guardare le serie TV senza interruzioni pubblicitarie, Serially ha risposto positivamente introducendo, solo per chi lo desidera, la possibilità di attivare un pacchetto Premium mensile e annuale, al termine del quale sarà comunque possibile riprendere a guardare Serially in modalità gratuita con gli spot pubblicitari.

Nel 2023 proseguirà il piano di espansione, partendo dal mercato tedesco nella seconda metà del 2023 e con, in programma, una campagna di crowdfunding e un nuovo palinsesto che regalerà anche una nuova serie tv italiana intitolata 3.33.

Il CEO di Serially, Alessandro Mandelli, ha dichiarato: "Siamo molto contenti e soddisfatti dal primo anno di attività, che ci conferma l'opportunità di aprire un'area tematica nel comparto della realtà dello streaming attraverso le serie TV che ricevono sempre maggior consenso da parte degli user, degli investitori pubblicitari e dei produttori e distributori che riconoscono in Serially un soggetto strategico e rilevante anche per il loro futuro. Ad agosto abbiamo concluso il primo aumento di capitale, grazie all'ingresso di nuovi soci in vista anche dello sviluppo della piattaforma a livello internazionale".

Il Chief Operation Officer Massimo Vimini ha invece parlato degli upgrade tecnici sottolineando: "I progressi tecnici della piattaforma e le sue implementazioni sono stati costanti. Siamo partiti con una versione web totalmente responsive, seguita dopo poche settimane dalle app Android, Android TV, iOS e AppleTV. Inoltre abbiamo lanciato la prima versione dell'app per Samsung Smart TV che è stata progressivamente rilasciata sui televisori prodotti a partire dal 2017 per completare tutta la gamma fino al 2022. Lavoriamo in continuazione sul miglioramento delle app con costanti aggiornamenti e nuove funzionalità, per fornire la miglior esperienza possibile agli utenti. Nella nostra roadmap ci sono anche progetti per visori VR, e strumenti di partecipazione collettiva alla selezione dei futuri contenuti".

La campagna di crowdfunding, come spiegato dalla Chief Revenue Officer Sara Pupin, ha l'obiettivo di "consentire agli appassionati di contribuire attivamente allo sviluppo e consolidamento del brand, diventando, di fatto, soci di questo ambizioso progetto italiano".

A proposito del nuovo palinsesto delle serie TV, la Content Acquisition Manager Maddalena Del Debbio ha raccontato: "In un mercato sempre più competitivo la selezione dei contenuti rappresenta uno dei focus fondamentali su cui basiamo la nostra strategia. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato molto sull'ascolto dei nostri utenti, per quanto riguarda i loro gusti, le loro preferenze, le richieste e ci ha colpito l'interesse e la voglia di esprimere i loro desiderata nei confronti della piattaforma. Ci interfacciamo con tutte le più grandi case di distribuzione e per il nuovo palinsesto crediamo di aver scelto dei titoli che piaceranno molto alla nostra community. Tra le serie TV su cui abbiamo deciso di puntare ci sono titoli come Relationship Status (in uscita il 13 ottobre), Jann (in uscita il 20 ottobre), Yumi's Cells (in uscita il 27 ottobre) e The Devil's Judge (due titoli coreani, genere molto richiesto dagli appassionati di serie), The city and the city e altri che andranno a chiudere l'anno in corso con un ritmo di pubblicazione settimanale. Infine, vorrei dedicare una menzione speciale al titolo 3.33, un contenuto italiano in prima visione assoluta e in esclusiva, frutto del lavoro di una squadra di persone che, come noi di Serially, crede moltissimo nella forza delle storie".