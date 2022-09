Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava

Dramma per Selvaggia Roma: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha perso la bambina che aspettava con il compagno Luca Teti. L'influencer lo ha annunciato attraverso un post pubblicato nelle storie di Instagram.

Selvaggia Roma nei giorni scorsi aveva rivelato di essere in ansia per la sua gravidanza, l'ex concorrente di Temptation Island si era vista costretta a sottoporsi all'amniocentesi per un virus contratto in questo periodo. "È un'agonia, non me la vivo serena come le altre", aveva scritto Selvaggia, prima che la terribile notizia si abbattesse su di lei.

Oggi la Roma aveva prenotato un controllo ginecologico e, durante questa visita, le è stata data la brutta notizia che ha raccontato nelle storie di Instagram. "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più, non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci", si legge nella caption.

Selvaggia Roma aveva rivelato di essere incinta a luglio, quando erano passati i fatidici tre mesi, ai suoi follower aveva raccontato anche la paura e l'emozione provata durante l'amniocentesi: " E' andata bene. Anche se ho sentito dolore vi dico la verità. Ero tesissima e ho pianto mentre si faceva l'inserimento dell'ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un'ecografia per vedere la mia piccola/o. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto".