Sarah Michelle Gellar sostiene Selma Blair dopo il ritiro da Dance with the Stars: "Sono orgogliosa di te"

Sarah Michelle Gellar ha inviato un messaggio per sostenere la sua grande amica Selma Blair dopo che è stata costretta a ritirarsi da Dancing with the Stars a causa dei problemi legati alla sclerosi multipla.

L'attrice era una delle grandi favorite, insieme al ballerino Sasha Farber, per la vittoria della trentunesima edizione dello show, ma la malattia contro cui lotta da anni le ha reso impossibile proseguire il suo cammino nella competizione.

Selma Blair, nella sua ultima prova a Dancing with the Stars, ha dimostrato la sua bravura e tenacia conquistando il punteggio di 40 su 40 da parte dei giudici.

Sarah Michelle Gellar, che ha recitato accanto a lei nel film Cruel Intentions diventandone grande amica, ha quindi commentato la situazione scrivendo online: "Molto prima di Dancing with the stars sapevo che eri da dieci e ora lo sa anche il mondo. Selma non sono mai stata così orgogliosa di te (e sono spesso orgogliosa di te). Fai credere al resto di noi di essere in grado di fare qualsiasi cosa. Che non possiamo mai arrenderci".

La protagonista di Buffy ha quindi aggiunto un ringraziamento per Farber per aver contribuito a dare vita a un'esperienza all'insegna della gioia: "Mi mancherà assistere alla felicità che trasmette Selma ogni settimana mentre saliva sul palco con te. Grazie per quel dono".

Sarah ha quindi concluso il suo messaggio ribadendo il suo affetto per l'amica: "Parlando di doni... Selma il tuo affetto e la tua amicizia sono il dono più grande. Ti voglio bene Blair".

Selma ha voluto rispondere all'amica dichiarando che si considera fortunata nell'avere il suo affetto e sostegno.