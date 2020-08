Seduzione pericolosa, stasera su Iris il film con Al Pacino

Stasera su Iris alle 21:00, va in onda Seduzione pericolosa, Al Pacino veste i panni di un ispettore di polizia che indaga su tre omicidi opera di una stessa persona.

Frank Keller, capitano della polizia, divorziato e prossimo alla pensione, si occupa di tre omicidi. Tre uomini sono stati trovati morti in circostanze analoghe. Tutti e tre avevano messo un annuncio su un giornale per cuori solitari. Tutti e tre vengono trovati a letto, nudi, assassinati da un colpo di pistola alla testa. Il capitano mettendo annunci sullo stesso giornale entra in contatto con varie donne. Tra queste Frank Keller concentra le sue indagini su Helen e, involontariamente, tra i due nasce una pericolosa attrazione.

Seduzione pericolosa è stato diretto Harold Becker, Frank Keller è interpretato da Al Pacino, altri protagonisti sono Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker, William Hickey, Richard Jenkins, Paul Calderon, Samuel L. Jackson e Lorraine Bracco.La sceneggiatura è di Richard Price.

Seduzione pericolosa è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 15 Dicembre 1989. Le riprese del film si sono svolte in Canada e USA. Il titolo originale del film è Sea of love, come il brano di Phil Phillips che fa parte della colonna sonora.