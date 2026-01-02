Seduci & Scappa stasera su Rai 1: trama e cast della commedia romantica con Francesco Arca

Questa sera, venerdì 2 gennaio, va in onda il secondo film dell'ottava stagione di Purché finisca bene. Subito dopo Affari Tuoi, Rai 1 trasmetterà la commedia romantica Seduci & Scappa, con Francesco Arca e Nino Frassica. È la seconda pellicola dei tre lungometraggi di questa stagione del fortunato ciclo che accompagna il pubblico dal marzo del 2014.

Che cos'è il ciclo Purché finisca bene?

Nato nel 2014, Purché finisca bene è una collana di film per la TV prodotta da Rai Fiction. Il filo conduttore di queste storie è la commedia all'italiana moderna: racconti che affrontano con leggerezza e ironia le difficoltà quotidiane, i problemi economici o sentimentali, garantendo però sempre un lieto fine. Il ciclo ha ospitato nel tempo attori molto noti del cinema e della TV italiana come Alessandra Mastronardi, Cristiana Capotondi, Giorgio Pasotti, Serena Rossi e Emilio Solfrizzi ed è pensato per un pubblico generalista e familiare.

Trama del film con Francesco Arca

Alice è una donna sola che, nella Calabria di provincia, lotta ogni giorno per arrivare a fine mese e crescere Diana, la sua bambina: sveglia, ironica, già troppo consapevole per la sua giovane età. Il loro equilibrio, già instabile, viene bruscamente incrinato dalla ricomparsa di Max, il padre di Diana, un imbroglione cronico che per quasi dieci anni è sparito nel nulla senza mai riconoscere la figlia. Ora torna all'improvviso, pretendendo l'affidamento. Alice, che conosce bene l'uomo, capisce subito che dietro quella richiesta si nasconde qualcosa di losco.

Per mettere al sicuro Diana, Alice sceglie la via più estrema: scappare. Madre e figlia trovano rifugio a Fiumefreddo Bruzio, un minuscolo borgo fuori dal tempo, dove vive Calogero, zio di Alice, ex attore ormai chiuso in se stesso, diffidente e ruvido. L'ospitalità è tutt'altro che calorosa, ma grazie a Mati, la figlia di Calogero, tra i quattro si crea lentamente una convivenza fragile ma possibile.

Mariana Lancellotti, Elena Sophia Senise e Francesco Arca

In quel mondo sospeso, lontano ma non troppo dai problemi, Alice prova a ricostruirsi una quotidianità. Insieme a Mati mette in piedi un'idea folle e pericolosa: adescare uomini vuoti e vanitosi incontrati sulla spiaggia, spillare loro dei soldi e accumulare abbastanza denaro per sparire di nuovo, questa volta verso una meta quasi irreale, la Norvegia. Il piano, però, deraglia quando Alice conosce Leonardo, un surfista empatico e autentico, che non rientra affatto nel tipo di uomo da usare e dimenticare, e che incrina le sue certezze.

Intanto Max non smette di cercarle riducendo sempre di più la distanza che lo separa da loro. Stretta tra la tentazione di fuggire ancora, i legami imprevisti che nascono e l'urgenza di proteggere sua figlia, Alice si trova davanti a una scelta inevitabile: continuare a vivere in fuga o trovare la forza di affrontare finalmente ciò che ha lasciato alle spalle.

Cast

Mariana Lancellotti - Alice

- Alice Francesco Arca - Leonardo

- Leonardo Elena Sophia Senise - Diana

- Diana Nino Frassica - Calogero

- Calogero Chiara Tron - Mati

- Mati Andrea Montovoli - Max

Elena Sophia Senise e Nino Frassica

Location: Un omaggio alla Calabria

Il film è una vera e propria cartolina della Calabria, realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission. Le riprese hanno toccato borghi meravigliosi:

Fiumefreddo Bruzio : Il cuore pulsante della storia, uno dei borghi più belli d'Italia, dove le case sembrano aggrappate alla roccia sopra il mare.

Plataci : Un suggestivo borgo italo-albanese (arbëreshë) dove è stato allestito il set principale, incluso il Parco-Avventura "Plataciland" che vedrai in alcune scene d'azione.

Altre tappe: Corigliano-Rossano, Diamante e Amantea fanno da cornice alle spiagge dove Alice e Mati mettono in atto i loro piani.

Curiosità e Dietro le quinte

Il titolo originale : Durante la lavorazione, il titolo provvisorio era "Seduci, Svaligia e Scappa", poi accorciato per la messa in onda Rai.

La piccola Diana : La baby-attrice è Elena Sophia Senise, una giovanissima promessa calabrese (di Castrovillari) che a soli nove anni è già stata definita "la rivelazione del film" per la sua maturità sul set.

Il tema della Norvegia: Nel film, la Norvegia viene citata come il "paradiso dell'emancipazione femminile", il sogno di libertà che spinge le protagoniste a compiere i loro piccoli illeciti.

Dove vedere Seduci & Scappa in tv e in streaming

Il film, diretto da Fabrizio Costa, andrà in onda stasera martedì 30 dicembre su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Seduci & Scappa sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento, così come tutti gli altri titoli della collana Purché finisca bene.