Seconda giornata di Serie A: calendario, orari e dirette TV su Sky, DAZN e NOW

Oggi 29 agosto torna in campo la serie A, dal debutto tra Cremonese e Sassuolo al posticipo Inter-Udinese: tutte le partite della seconda giornata con orari e programmazione su Sky, DAZN e NOW.

Oggi, venerdì 29 agosto, torna il campionato di Serie A per la stagione 2025/2026 con gli anticipi della seconda giornata. Il turno si concluderà domenica 31 agosto con i posticipi serale Inter-Udinese e Lazio-Verona. Ecco gli orari di inizio degli incontri e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

La Serie A 2025/2026 riprende il suo cammino con la seconda giornata di campionato, che si apre venerdì 29 agosto e si chiude domenica 31 agosto, offrendo tre giorni di grande calcio. In campo ci saranno sfide già importanti, sia per chi lotta per il vertice sia per chi è destinato a difendere il proprio posto nella massima serie, con un calendario distribuito tra DAZN, Sky e NOW. Dal debutto serale tra Cremonese e Sassuolo fino al posticipo di San Siro con l'Inter contro l'Udinese, i tifosi avranno a disposizione un weekend ricco di partite da non perdere.

Venerdì 29 agosto

ore 18.30: Cremonese-Sassuolo su DAZN 1

ore 20.45: Lecce-Milan su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sabato 30 agosto

ore 18.30: Parma-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.30: Bologna-Como su DAZN 2

su DAZN 2 ore 20.45: Pisa-Roma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ore 20.45: Napoli-Cagliari su DAZN 1

Domenica 31 agosto

ore 18.30: Torino-Fiorentina su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ore 18.30: Genoa-Juventus su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Inter-Udinese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Verona su DAZN 2

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".