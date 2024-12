Sebastian Stan ironizza sul suo futuro nel MCU: "Non sono Captain America... Per ora"

Sebastian Stan ha ripreso il ruolo di Bucky nel film Thunderbolts, in arrivo tra qualche mese nelle sale cinematografiche, e, mentre era ospite del Tokyo Comic-Con ha ironizzato sulla possibilità di diventare il prossimo Captain America.

L'attore, durante l'evento dedicato ai fan, ha infatti preso in mano una replica dello scudo di Steve Rogers e ha commentato quel gesto per la gioia dei fan.

Il commento di Stan diventato virale su Captain America

In alcuni video condivisi sui social, Sebastian Stan viene ritratto mentre prende in mano una replica dello scudo utilizzato durante i ciak da Chris Evans e, recentemente, Anthony Mackie.

L'interprete di Bucky, che farà parte dei protagonisti di Thunderbolts*, ha infatti sollevato lo scudo di Captain America prima di smorzare l'entusiasmo dei presenti dichiarando: "Non sono Captain America... Per ora".

Nei fumetti Bucky diventa l'"erede" di Steve Rogers, prima di passare il testimone a Sam Wilson, ovvero The Falcon. Nei film e nello show targati Marvel e Disney+, invece, è Steve a consegnare lo scudo a Sam negli ultimi minuti del film Avengers: Endgame.

I video condivisi online, in cui Stan sta chiaramente scherzando e facendo un commento ironico, non hanno fermato il gran numero di ipotesi riguardante la 'promozione' di Bucky dopo la storia che verrà proposta in Thunderbolts, progetto ambientato dopo gli eventi al centro dello show targato Disney The Falcon and the Winter Soldier, e nei futuri Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Il ritorno in Thunderbolts*

Parlando del film in cui Bucky unirà le forze con personaggi come Yelena Belova, US Agent e Taskmaster, Sebastian aveva dichiarato: "Poter ritornare a interpretarlo dopo tutti questi anni è sempre stato divertente perché stai crescendo come persona e anche il personaggi sta crescendo. Non avrei mai pensato che sarei finito nel punto in cui siamo arrivati con lui, ma è un gruppo davvero interessante di personaggi e tutti fanno emergere diversi lati di loro stessi".

Thunderbolts: qual è la possibile bomba che sarà sganciata nel film?

Stan ha aggiunto: "Penso che Bucky si ritrovi più adatto a loro di quanto inizialmente voglia ammettere, ma è sempre un personaggio in evoluzione ed è ciò che amo di lui. Trovare un altro modo di esprimermi è sempre la sfida. Penso sarà divertente e le persone saranno entusiaste per il film".

Thunderbolts arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di maggio.