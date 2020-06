Scuola e cinema: si terranno lezioni nelle sale cinematografiche?

E se per il nuovo anno scolastico alcune lezioni si tenessero nelle sale cinematografiche? È una delle ipotesi varate in questi giorni alla luce delle misure di sicurezza che saranno necessarie per garantire il distanziamento sociale all'interno degli istituti.

Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione, ha fatto parlare di sé per la proposta dei pannelli di plexiglass per tenere separati i banchi, e per risolvere il problema dei pochi spazi a disposizione si propone di utilizzare anche aree come l'Aula Magna, la palestra e il cortile. Un'altra proposta, suggerita qualche giorno fa, è di utilizzare i cinema, i teatri e i musei, facendo così in modo che, con l'autorizzazione degli enti locali, si possano accogliere gli alunni pur rispettando le norme igieniche vigenti.

Questa proposta arriva proprio nel momento in cui i cinema si apprestano a riaprire, restituendo un minimo di normalità al settore culturale italiano: si parla già delle prime uscite che faranno parte del calendario estivo, e cominciano a prendere forma anche alcuni festival importanti. È attualmente in corso la selezione per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020, che si terrà dal 2 al 12 settembre, secondo modalità ancora da comunicare (è stata varata l'ipotesi di un numero ridotto di accreditati stampa sul posto, con accessi online per chi non fosse in grado di partecipare fisicamente), e dal 25 al 31 agosto avrà luogo il Cinema Ritrovato a Bologna. Sarà invece online l'edizione 2020 del Far East Film Festival di Udine, dal 26 giugno al 4 luglio, così come una versione speciale, fuori formato, delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, dal 3 al 10 ottobre.