Meghann Fahy sarà la protagonista del film Drop, un thriller diretto da Christopher Landon

Meghann Fahy, recentemente tra i protagonisti di The White Lotus, sarà la star di Drop, un nuovo thriller prodotto da Blumhouse e Platinum Dunes.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Christopher Landon, che ha ottenuto ottimi risultati con Auguri per la tua morte.

I primi dettagli del progetto

The White Lotus 2: un'immagine di Meghann Fahy

La trama di Drop è ancora avvolta dal mistero, tuttavia viene descritto come un thriller dal ritmo incalzante.

La sceneggiatura è firmata da Jillian Jacobs e Chris Roach, mentre nel team della produzione ci sono Michael Bay, Jason Blum, Brad Fuller e Cameron Fuller.

Christopher Landon ha già collaborato con Blumhouse in occasione anche di Freaky e Disturbia.

Auguri per la tua morte e Freaky: la commedia e l'horror secondo Christopher Landon

L'attrice Meghann Fahy ha recitato nella seconda stagione della serie The White Lotus, ottenendo anche una nomination agli Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una serie drammatica.

Tra i suoi prossimi progetti c'è The Perfect Couple, con star Nicole Kidman e Liev Schreiber.