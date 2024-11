Scream 7: ecco chi interpreterà la figlia di Neve Campbell nell'horror

Come riportato da Variety, Isabel May interpreterà la figlia di Neve Campbell, Sidney Prescott, in Scream 7.

May, nota per il suo ruolo di Elsa Dutton nei prequel di Yellowstone, 1883 e 1923, reciterà al fianco della Campbell, che torna nel franchise horror dopo aver saltato il sesto capitolo a causa di una disputa sullo stipendio. Il creatore e sceneggiatore della saga Kevin Williamson dirigerà Scream 7, mentre Guy Busick, che ha scritto il quinto e il sesto capitolo del franchise, si occuperà della sceneggiatura.

Scream 7 arriverà finalmente nelle sale il 27 febbraio 2026, dopo aver affrontato numerose battute d'arresto, tra cui ritardi di produzione, revisioni creative e cambiamenti nel cast.

Isabel May sul red carpet

I problemi di Scream 7

Nel 2023, Melissa Barrera, protagonista dei due film precedenti, è stata licenziata dal sequel per i commenti fatti sui social media sulla guerra tra Israele e Hamas. Jenna Ortega, co-protagonista della Barrera, ha dovuto abbandonare il settimo film a causa di un conflitto di programmazione con le riprese della seconda stagione di Mercoledì di Netflix.

Scream 7, Courteney Cox non ha ancora firmato: "Ma spero che il personaggio di David Arquette ritorni"

Christopher Landon, regista di Auguri per la tua morte, ha quindi abbandonato il progetto nel dicembre del 2023, definendolo "un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo". La produzione è stata bloccata anche a causa degli scioperi SAG-AFTRA e WGA dello scorso anno.

Oltre a recitare in 1883 e 1923, May ha interpretato Katie Cooper nella sitcom di Netflix Alexa & Katie. La Paramount Pictures distribuirà Scream 7, prodotto dalla Spyglass Media. James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein della Project X Entertainment sono i produttori, mentre il team di Radio Silence è produttore esecutivo.