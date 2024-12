Scream 7: nel cast ci sarà anche Anna Camp, star di Pitch Perfect

Il cast di Scream 7 continua ad arricchirsi con ritorni e nuovi arrivi e nelle ultime ore è stato rivelato anche il coinvolgimento di Anna Camp, conosciuta dal pubblico internazionale grazie ai film di Pitch Perfect.

Il prossimo capitolo della saga horror è prodotto da Spyglass Media Group e Paramount e potrà contare sull'atteso ritorno di Neve Campbell nella parte di Sidney Prescott.

I protagonisti di Scream 7

Tra gli interpreti di Scream 7 ci saranno anche Mason Gooding che riprenderà la parte di Chad Meeks-Martin, e i nuovi arrivi Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace e Sam Rechner.

Isabel May sarà invece l'interprete della figlia di Sidney, la protagonista interpretata da Neve Campbell.

Per ora, come accaduto con le altre new entry nel mondo degli omicidi compiuti da Ghostface, non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato ad Anna Camp o qualche anticipazione sulla trama del film che ha subito varie modifiche dopo l'annuncio che Melissa Barrera e Jenna Ortega non sarebbero state coinvolte.

L'attrice Anna Camp

Il team coinvolto nella saga horror

Il prossimo capitolo della storia arriverà nei cinema di tutto il mondo il 27 febbraio 2026 e alla regia sarà impegnato Kevin Williamson, che aveva firmato lo script del film diretto da Wes Craven. Guy Busick ha invece scritto la sceneggiatura del settimo capitolo.

Nel team della produzione sono invece coinvolti James Vanderbilt, William Sherak, e Paul Neinstein per Project X Entertainment.

Anna Camp ha recentemente recitato nella serie Hysteria! accanto a Bruce Campbell e per il piccolo schermo ha lavorato anche in Good Girls Revolt, The Good Wife, True Blood e The Mindy Project.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono invece l'action comedy Bride Hard, che le ha permesso di lavorare di nuovo accanto a Rebel Wilson, e la quinta stagione di You.