Scott Frank, dopo il successo della serie La regina degli scacchi, al lavoro su The Sparrow

Scott Frank, dopo il successo di La Regina degli Scacchi, tornerà a lavorare per la tv in occasione dell'adattamento di The Sparrow, show destinato a FX.

Alla regia del progetto tratto dal romanzo scritto da Mary Doria Russell ci sarà Johan Renck, già nel team di Chernobyl.

La serie limitata sarà prodotta da Scott Frank, Johan Renck e Mark Johnson (Better Call Saul) e porterà sugli schermi la storia raccontata nel libro pubblicato nel 1996. Il romanzo di Mary Doria Russell ha conquistato numerosi premi prestigiosi, tra cui l'Arthur C. Clarke Award.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di preti gesuiti e scienziati, guidati dal linguista Padre Emilio Sandoz, che entra in contatto con una civiltà aliena durante una missione sostenuta dal Vaticano su un pianeta molto distante chiamato Rakhat. La situazione prende una svolta inaspettata quando il tentativo di dimostrare l'esistenza di Dio nell'universo finisce in un disastro e scandalo: Padre Sandoz, l'unico sopravvissuto, ritorna sulla Terra ferito fisicamente e psicologicamente, ritrovandosi al centro di un'inchiesta.

The Sparrow, nel 2006, sembrava destinato a diventare un film, prodotto da Plan B e Warner Bros, con la sceneggiatura di Michael Seitzman. La scrittrice ha però successivamente revocato i diritti assegnati allo studio.