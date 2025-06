Scorpions: annunciato il cast ufficiale del biopic sulla leggendaria band tedesca

Il nuovo biopic sugli Scorpions, prodotto da ESX Entertainment, ha definito il cast principale che porterà sullo schermo la storia della celebre band tedesca.

La pellicola racconterà come la loro musica sia diventata la colonna sonora di un'epoca di trasformazioni, contribuendo a costruire un ponte simbolico tra Est e Ovest durante la fine della Guerra Fredda. Le riprese sono attualmente in corso ai Warner Bros. Studios Leavesden di Londra, con l'uscita prevista entro l'anno.

Il cast del biopic sugli Scorpions

Il cast vede protagonisti Dominic West (The Crown) nel ruolo del manager Doc McGhee, Alexander Dreymon (The Last Kingdom) nei panni del chitarrista Rudolf Schenker, Ludwig Trepte (Generation War) come Klaus Meine, Ed Speleers (You) nel ruolo di Matthias Jabs e Luke Brandon Field (Jojo Rabbit) nei panni del batterista Herman Rarebell.

Scorpions Biopic 'Wind Of Change' From ESX-Fox-WB Sets Cast With Dominic West, Alexander Dreymon, Ludwig Trepte, Ed Speleers & More https://t.co/JIO8mlDdFv — Deadline (@DEADLINE) June 27, 2025

David Kross interpreterà Andrej, un amico della band rimasto intrappolato oltre il muro di Berlino. La distribuzione globale, esclusi gli Stati Uniti, sarà gestita da Fox Entertainment Global, mentre Warner Bros. Discovery si occuperà delle vendite internazionali.

Al centro del film ci sarà "Wind of Change", l'inno iconico che ha segnato una generazione e che ancora oggi rappresenta un simbolo di speranza e unità. La band, che ha venduto oltre 110 milioni di album in tutto il mondo, continua ad avere un impatto culturale grazie a brani senza tempo come "Rock You Like a Hurricane" e "Still Loving You".

Ali Afshar, fondatore e presidente di ESX Entertainment, ha dichiarato: "Realizzare questo progetto è stato un viaggio incredibile. La musica degli Scorpions ha avuto un impatto enorme anche sulla mia vita personale e il loro messaggio di amore, pace e rock 'n' roll è più attuale che mai. Sono profondamente grato alla band per averci affidato la loro storia e alle case di produzione per il loro sostegno".