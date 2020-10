Scooby-doo and guess who?, seconda stagione: una clip esclusiva della serie

È di Scooby-doo and guess who? la clip che vi presentiamo oggi in esclusiva: la seconda stagione parte oggi su Boomerang mentre è in corso su Boomerang+1 un pop up channel a tema Halloween dedicato sempre al mitico alano.

La seconda stagione di Scooby-doo and guess who?, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva oggi su Boomerang in Prima TV assoluta ed esclusiva su Boomerang. Dal 22 ottobre al 1 novembre, in occasione della festa più spaventosa dell'anno, Boomerang + 1 (canale 610 Sky) si trasforma in un canale interamente dedicato ad Halloween.

Nel video che potete vedere sopra Scooby-doo e i suoi fedeli amici si ritrovano dentro una casa infestata, inseguiti da uno spettro e una serie di strumenti musicali appartenenti a una band fantasma.

Halloween, la festa più spaventosa dell'anno, si festeggia con un protagonista d'eccezione: il mitico SCOOBY-DOO! Boomerang+1 (canale 610 di Sky) dal 22 ottobre al 1 novembre è pronto a trasformarsi nel BOOMERANG HALLOWEEN CHANNEL, un canale interamente dedicato all'amatissimo personaggio con una programmazione speciale, con tanti episodi tratti dalle 13 stagioni della serie animata e film a tema mostri, fantasmi e misteri.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti di Scooby-Soo e della sua gang, un vero e proprio tributo alla festa di Halloween resa divertentissima grazie all'intramontabile alano, per trascorrere undici giorni all'insegna del divertimento e della suspence! Ma le sorprese non finiscono qui.

L'alano più amato da grandi e piccini sarà protagonista anche delle nuove e attesissime puntate della tredicesima serie di SCOOBY- DOO AND GUESS WHO?, prodotta dalla Warner Bros. Animation. e Chris Bailey. L'appuntamento è su Boomerang (canale 609 di Sky) in Prima Tv esclusiva a partire dal 26 ottobre, tutti i giorni, alle ore 20.35.

In queste nuove avventure ritroveremo Scooby e la gang della Mistery Inc. al completo, sempre alle prese con missioni di ogni tipo da portare a termine. Questa tredicesima serie riserva ai fan dello show non poche sorprese: ogni puntata sarà infatti dedicata ad una guest star davvero speciale dal mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. In ogni episodio l'ospite famoso aiuterà i protagonisti a svelare il mistero e scovare il colpevole.

Tra fantasmi e casi misteriosi da risolvere, se ne vedranno delle belle e ancora una volta Scooby- Doo! riuscirà a conquistare il cuore di vecchie e nuove generazioni. Un imperdibile appuntamento all'insegna del brivido e delle risate per tutti i piccoli spettatori e le loro famiglie.