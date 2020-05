Scoiattoli in azione aggirano ostacoli impossibili in un video esilarante

Un esperimento di un ex-ingegnere della NASA con degli scoiattoli ha avuto conseguenze inattese ed esilaranti. Mark Rober è infatti diventato la star di un video che sta mietendo successi su YouTube, insieme ai roditori che hanno superato brillantemente il percorso a ostacoli da lui inventato per far sì che non potessero raggiungere e saccheggiare la mangiatoia per uccelli nel suo giardino.

"Mi stavano rubando il cibo per gli uccelli, e così ho risolto il problema con l'ingegneria meccanica", spiega nella descrizione del video, anche se in realtà il percorso a ostacoli "in otto parti, stile ninja", si è rivelato fin troppo facile per i determinati animaletti, e alla fine Rober si è arreso dinanzi alla loro tenacia. Dopo circa una settimana, infatti, ha smontato il percorso a ostacoli e costruito un tavolo da picnic per gli scoiattoli, a cui ha dato dei nomi: Rick, Marty, Frank e Phat Gus. Qui sotto potete vedere le loro prodezze.

Una scena di L'era glaciale 2

Inevitabilmente c'è chi ha tirato in ballo paragoni con personaggi del mondo dell'animazione, principalmente Scrat, mascotte della Blue Sky e volto più noto del franchise de L'era glaciale, dove cerca costantemente di mangiare una ghianda ma si ritrova in situazioni sempre più surreali, arrivando anche a creare la deriva dei continenti durante uno dei suoi tentativi di nutrirsi. Altra immagine, ma a ruoli invertiti, è quella di Wile E. Coyote, celebre personaggio dei Looney Tunes che si serve di marchingegni vari per cercare di catturare la sua nemesi, Bip Bip (e, in alcuni casi, Bugs Bunny). Infine, restando in zona roditori, difficile non pensare a Mignolo e il Prof, due topi da laboratorio che ordiscono continuamente piani per conquistare il mondo, o ai Rescue Rangers, ossia Cip e Ciop in versione agenti speciali, che nel recente reboot di Ducktales iniziano proprio come cavie e poi fuggono quando un esperimento gli aumenta l'intelligenza.