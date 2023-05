Scion: il teaser poster della serie live-action presentato da Victor Perez al Comicon 2023

Victor Perez, durante un evento che si è svolto al Comicon 2023 a Napoli, ha presentato il teaser poster di Scion, la serie tv live-action tratta dal gioco di ruolo, e annunciato la sua collaborazione con la società britannica Jenkins & Tate Entertainment.

La Master Class organizzata dal MIA-Mercato Internazionale Audiovisivo nell'ambito del programma Cinema e Serie TV di COMICON Animation & VFX Hub, ha infatti permesso di avere i primi dettagli sull'atteso progetto.

Il teaser poster

A Napoli Victor Perez ha annunciato la sua collaborazione con la società britannica Jenkins & Tate Entertainment per la direzione creativa degli effetti visivi dei prossimi progetti della casa di produzione londinese.

Durante la Master Class è stato poi presentato il teaser poster di Scion, il progetto televisivo tratto dal popolare gioco di ruolo da tavolo omonimo. La serie è la prima produzione di Jenkins & Tate in collaborazione con Onyx Path Publishing, e Victor Perez sarà anche produttore esecutivo di questa importante nuova serie fantasy.

Scion: il teaser poster

La trama di Scion

Ambientata ai giorni nostri, la serie racconterà la storia di Sian Rose, che assume la sua ventura di essere figlia di un dio, guidata da Eric Donner, figlio di Thor, in lotta con il suo destino, mentre cercano di fermare l'Uomo Spezzato.

Eric Donner è uno dei leggendari eroi del gioco di ruolo da tavolo originale Scion. In questo popolare gioco si inizia come figli di uno dei "vecchi pantheon" in una guerra contro i Titani, antichi esseri che infuriano contro il mondo umano e i suoi dei ribelli.

Victor Perez ha assicurato al pubblico che l'essenza del gioco originale sarà rispettata nella serie e che altri personaggi della prima e della seconda edizione del gioco saranno presenti in una storia emozionante, significativa e ricca di avventure.