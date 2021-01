Schindler's List: stasera su Rete 4 il film diretto da Steven Spielberg

Torna stasera su Rete 4 alle 21:30, in occasione della Giornata della Memoria 2021, Schindler's List, il capolavoro diretto da Steven Spielberg nel 1993, con protagonista Liam Neeson nei panni di Oskar Schindler.

Schindler's List: un immagine del film

Il film ripercorre la storia, romanzandola, dell'industriale tedesco Oskar Schindler (Liam Neeson), in affari con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per arricchirsi utilizza la manodopera ebrea nelle sue fabbriche ma pian piano diventa il loro salvatore: prima costruisce un campo per i suoi operai, dove le milizie non possono entrare senza la sua autorizzazione. Poi, quando ormai lo sterminio si è scatenato, dà fondo a tutte le sue risorse finanziarie, per costruire una fabbrica di pentole. Con l'aiuto dell'inseparabile Itzhak Stern, il contabile ebreo, compila una lista di 1.100 persone ebree perché vengano a lui affidate come operai.

Liam Neeson in una scena di Schindler's List

Diventato un grande classico, Schindler's List è stato un successo mondiale, candidato a 12 premi Oscar e vincitore in ben 7 categorie, tra cui il miglior film e la miglior regia. Sono stati molti i nomi storici a orbitare intorno al progetto: Billy Wilder ha contribuito alla prima bozza della sceneggiatura, e avrebbe anche voluto dirigere il film.

Originariamente la pellicola era stata proposta a Martin Scorsese, che però ha lasciato il progetto perché riteneva più giusto far dirigere il film a un regista ebreo, Steven Spielberg, che in cambio gli "consegnò" Cape Fear.

Anche Roman Polanski si era interessato al progetto ma, avendo vissuto gli orrori del ghetto di Cracovia fino agli 8 anni, ritenne di non avere ancora assunto una giusta prospettiva per dirigere un film sulla deportazione del popolo ebraico. Quel momento arrivò una decina di anni dopo con Il pianista, in onda su Canale 5 il 27 gennaio 2021, giorno in cui cadono le celebrazioni della Giornata della Memoria.