Scherzi a parte 2021: le vittime della quinta puntata, stasera su Canale 5

Scherzi a parte 2021 torna stasera su Canale 5 intorno alle 21:30 con la quinta puntata, che avrà il non facile compito di gareggiare contro la partita di Nations League Spagna-Francia in onda su Rai1.

A dar man forte a Enrico Papi ci saranno naturalmente gli ospiti, vittime dei terribili scherzi architettati dagli autori: questa settimana in studio ci saranno l'attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, che sarà presto papà del bimbo che aspetta con la compagna Clizia Incorvaia, conosciuta al Grande Fratello Vip 4, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.