Scemi da matrimonio: da stasera su TV8 gli scherzi nuziali di Mitch Dj e Gibba

Comincia stasera su TV8, in seconda serata, alle 23:40, Scemi da matrimonio, lo show che porta gli scherzi di Mitch Dj e Gibba nel bel mezzo delle feste nuziali.

Prende il via stasera su TV8, alle 23:40, Scemi da matrimonio, lo show che prende le mosse da una semplice domanda: le nozze rappresentano il giorno più bello nella vita di una coppia ma come la prenderebbero gli sposi se il loro evento da sogno si trasformasse in una giornata da incubo?

Tutto per colpa degli scherzi televisivi, professionali e reali, di Mitch Dj, co-conduttore radiofonico, autore e inviato televisivo, e Gibba, un pioniere degli scherzi radiofonici.

Insieme a loro, in qualità di ospiti, volti noti come Adriana Volpe, Giovanni Ciacci, Herbert Ballerina, Raffaella Fico, Melita Toniolo e Michela Persico.

In ogni puntata, dal contenuto goliardico, vengono presentati tre scherzi, in un crescendo di ansia e pathos, per mettere sotto pressione le "vittime" inconsapevoli, fino ad arrivare al momento culminante.

Il punto di forza del format risiede proprio nella particolarità di andare a colpire un evento che per gli italiani è sacro e intoccabile: il matrimonio.

Durante l'esecuzione degli scherzi, Mitch e Gibba monitorano e supervisionano tutto il matrimonio, dando istruzioni, in remoto, a complici, stunt e attori per gestire tutte le fasi dello scherzo. Per rappresentare usi e costumi dei matrimoni italiani, la produzione copre tutto il territorio italiano.

