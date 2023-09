Scavengers Reign: il trailer di una delle serie animate più affascinanti dell'anno

Serie animata di fantascienza per adulti, stupisce per l'ambizione narrativa e le suggestive immagini.

Max ha diffuso in streaming il trailer di Scavengers Reign, una nuova serie animata fantascientifica in arrivo sulla piattaforma della Warner a fine ottobre.

In questa surreale serie animata di fantascienza concepita dagli autori Joseph Bennett e Charles Huettner, l'equipaggio superstite di una nave da carico interstellare danneggiata, la Demeter, si ritrova bloccato su un pianeta alieno bellissimo ma spietato, dove deve sopravvivere abbastanza a lungo da poter fuggire o essere salvato. Ma mentre i sopravvissuti lottano per localizzare la loro nave e i compagni di equipaggio scomparsi, la loro nuova casa rivela un mondo ostile in grado di prosperare senza interferenze umane.

Caratterizzato da un'animazione affascinante e visivamente stupefacente, Scavengers Reign presenta una visione del tutto unica delle conseguenze di un'arroganza incontrollata e dell'eterno desiderio dell'umanità di conquistare l'ignoto.

Il trailer porta gli spettatori attraverso lo splendido paesaggio del pianeta, ricco di strane piante, creature e qualche altra sorpresa più cupa lungo il percorso. All'inizio sembra disposto ad accogliere i suoi nuovi e inconsapevoli visitatori, ma ben presto diventa pericoloso per l'equipaggio proprio come lo è stato per gli altri che li hanno preceduti. Nonostante l'equipaggio sia per ora disperso nello spazio, la loro posizione suggerisce anche che potrebbe esserci qualcosa di più, anche se i segreti che il pianeta nasconde rimangono per ora sconosciuti.

Scavengers Reign è co-creata e prodotta esecutivamente da Charles Huettner e Joe Bennett, che hanno adattato la serie dal loro cortometraggio del 2016 Scavengers. Il duo ha già lavorato insieme al cortometraggio From God's Mouth to Your Ears.

La serie è anche prodotta esecutivamente da Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina per Titmouse Animation. Sean Buckelew e James Merrill sono co-produttori esecutivi per la Green Street Pictures, mentre Benjy Brooke è il regista supervisore.

Scavengers Reign debutterà sulla piattaforma Max il 19 ottobre prossimo.